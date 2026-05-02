Retransmission du ballet Don Quichotte Salle La Pléiade Étaules
Retransmission du ballet Don Quichotte Salle La Pléiade Étaules mardi 7 juillet 2026.
Étaules
Retransmission du ballet Don Quichotte
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
CULTURE RETRANSMISSION GRATUITE -ballet DON QUICHOTTE
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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr
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English :
CULTURE FREE STREAMING DON QUIXOTE BALLET
L’événement Retransmission du ballet Don Quichotte Étaules a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie d’Etaules
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