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Retransmission du ballet Don Quichotte Salle La Pléiade Étaules

Retransmission du ballet Don Quichotte Salle La Pléiade Étaules mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Salle La Pléiade

Adresse : 35 chemin de Sable

Ville : 17750 Étaules

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Étaules

Retransmission du ballet Don Quichotte

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

CULTURE RETRANSMISSION GRATUITE -ballet DON QUICHOTTE
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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23  mairie@ville-etaules17.fr

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English :

CULTURE FREE STREAMING DON QUIXOTE BALLET

L’événement Retransmission du ballet Don Quichotte Étaules a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie d’Etaules

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