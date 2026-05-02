Retransmission du ballet Don Quichotte Salle La Pléiade Étaules mardi 7 juillet 2026.

Étaules

Retransmission du ballet Don Quichotte

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

CULTURE RETRANSMISSION GRATUITE -ballet DON QUICHOTTE

.

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CULTURE FREE STREAMING DON QUIXOTE BALLET

L’événement Retransmission du ballet Don Quichotte Étaules a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie d’Etaules