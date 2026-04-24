Kermesse de la fête nationale Salle Omnisports Étaules
Kermesse de la fête nationale Salle Omnisports Étaules mardi 14 juillet 2026.
Étaules
Kermesse de la fête nationale
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Après les Randos des huîtres (VTT et pédestres) du matin, place à la kermesse. Jeux pour les enfants, les plus grands ou à faire en famille !
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61
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English :
After the morning’s Randos des Huîtres (mountain bike and pedestrian hikes), it’s time for the fair. Games for children, adults and the whole family!
L’événement Kermesse de la fête nationale Étaules a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie d’Etaules
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