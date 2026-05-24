Fête des enfants Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie
Fête des enfants Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie samedi 6 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Fête des enfants
Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez participer à la fête des enfants sur le thème des pirates.
Au programme animations/ stands. Journée animée par Jérome Dupuy. Buvette et restauration sur place proposée par les parents d’élèves de l’école Xavier Navarrot. .
Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Fête des enfants
L’événement Fête des enfants Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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