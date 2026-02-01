Fête des escargots Trézelles
Fête des escargots Trézelles jeudi 30 avril 2026.
Fête des escargots
Salle des fêtes Trézelles Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Repas Charcuterie, escargots, fromage et dessert
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
L’UST organise sa traditionnelle fête des escargots avec repas et soirée dansante .
Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 47 09 pierre.pothier2@orange.fr
English :
The UST organizes its traditional snail feast with a meal and dance.
