Fête des escargots Trézelles vendredi 1 mai 2026.
Salle des fêtes Trézelles Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Repas Charcuterie, escargots, fromage et dessert
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
L’UST organise sa traditionnelle fête des escargots
Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 47 09 pierre.pothier2@orange.fr
English :
UST organizes its traditional snail festival
