FÊTE DES FAMILLES MUNDO KARNAVAL Place du Carré de la Maourine Toulouse
FÊTE DES FAMILLES MUNDO KARNAVAL Place du Carré de la Maourine Toulouse samedi 30 mai 2026.
Toulouse
FÊTE DES FAMILLES MUNDO KARNAVAL
Place du Carré de la Maourine CARRÉ DE LA MAOURINE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Cette année encore, les acteurs et partenaires du quartier Izards Trois Cocus Borderouge organisent avant l’été une fête destinée aux familles.
Au programme de cette journée des spectacles jeune public, des animations proposées par les associations et structures du quartier, pour les enfants et leurs parents. Rio Loco, en partenariat avec le Carnaval de Toulouse et Samba Résille propose à 19h un concert festif de Mundo Karnaval ! .
Place du Carré de la Maourine CARRÉ DE LA MAOURINE Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84
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English :
Once again this year, the players and partners of the Izards ? Trois Cocus ? Borderouge are organizing a pre-summer party for families.
L’événement FÊTE DES FAMILLES MUNDO KARNAVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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