Lus-la-Croix-Haute

Fête des fleurs et du jardin

place de la République Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Lors du marché dominicale retrouvez quelques fleurs à la vente et passez un moment au jardin partagé pour un troc de graines de plants et d’outils.

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place de la République Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 92 58 51 85

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English :

At the Sunday market, find some flowers for sale and spend some time in the shared garden, bartering seeds, plants and tools.

L’événement Fête des fleurs et du jardin Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois