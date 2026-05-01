Fête des fleurs et du jardin Lus-la-Croix-Haute
Fête des fleurs et du jardin Lus-la-Croix-Haute dimanche 17 mai 2026.
Lus-la-Croix-Haute
Fête des fleurs et du jardin
place de la République Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Lors du marché dominicale retrouvez quelques fleurs à la vente et passez un moment au jardin partagé pour un troc de graines de plants et d’outils.
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place de la République Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 92 58 51 85
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English :
At the Sunday market, find some flowers for sale and spend some time in the shared garden, bartering seeds, plants and tools.
L’événement Fête des fleurs et du jardin Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
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