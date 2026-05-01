Fête des fleurs Rue de l’Église Sougères-en-Puisaye

Sougères-en-Puisaye

Fête des fleurs

Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Nombreuses animations lors de la fête des fleurs de Sougères-en-Puisaye

Vide grenier (gratuit pour tous les exposants)

Expositions diverses artistes locaux (peinture, sculptures. Poteries, artisanats divers…

Tir a l’arc gratuit pour tous !

Restauration et buvette sur place (saucisses frites.boudin, pâtisseries maison,miel,fromages,…)

Chorale Chœur doré à 17h .

Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 23 53 moniquecardeilhac@gmail.com

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English : Fête des fleurs

L’événement Fête des fleurs Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !