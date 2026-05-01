Fête des fleurs Rue de l’Église Sougères-en-Puisaye
Fête des fleurs Rue de l’Église Sougères-en-Puisaye dimanche 17 mai 2026.
Sougères-en-Puisaye
Fête des fleurs
Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Nombreuses animations lors de la fête des fleurs de Sougères-en-Puisaye
Vide grenier (gratuit pour tous les exposants)
Expositions diverses artistes locaux (peinture, sculptures. Poteries, artisanats divers…
Tir a l’arc gratuit pour tous !
Restauration et buvette sur place (saucisses frites.boudin, pâtisseries maison,miel,fromages,…)
Chorale Chœur doré à 17h .
Rue de l’Église Place de l’église Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 23 53 moniquecardeilhac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des fleurs
L’événement Fête des fleurs Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Sougères-en-Puisaye (Yonne)
- Fête des Fleurs Sougères-en-Puisaye 17 mai 2026