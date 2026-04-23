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Fête des Fleurs Sougères-en-Puisaye

Fête des Fleurs Sougères-en-Puisaye dimanche 17 mai 2026.

Ville : 89520 Sougères-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Sougères-en-Puisaye

Fête des Fleurs

Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Fête des fleurs.
9h 30 Messe en l’église Saint Pierre et Saint Paul
11h00 Rallye de Puisaye
17h00 Chorale cœur Do Ré
Animation toute la journée .
Exposition d’artistes
Brocante de particuliers dans le bourg
Restauration, dégustation de boudin.   .

Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie89520@orange.fr

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English : Fête des Fleurs

L’événement Fête des Fleurs Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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