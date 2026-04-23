Sougères-en-Puisaye

Fête des Fleurs

Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Fête des fleurs.

9h 30 Messe en l’église Saint Pierre et Saint Paul

11h00 Rallye de Puisaye

17h00 Chorale cœur Do Ré

Animation toute la journée .

Exposition d’artistes

Brocante de particuliers dans le bourg

Restauration, dégustation de boudin. .

Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie89520@orange.fr

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English : Fête des Fleurs

L’événement Fête des Fleurs Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)