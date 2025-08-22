Le Viaduc de Druyes et la Vallée de Panama Sougères-en-Puisaye Yonne

Le Viaduc de Druyes et la Vallée de Panama A pieds Difficulté moyenne

Le Viaduc de Druyes et la Vallée de Panama Hameau de Pesselière 89520 Sougères-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°11. Ce circuit permet de gagner le petit village de Druyes-les-Belles-Fontaines en passant par des parties boisées et des zones cultivées. Le retour s’effectue sur une ancienne voie de chemin de fer. Entre Les Roches et Pesselière, on peut admirer les cèdres de la Lavière et à Pesselières, le Sully ainsi que les vestiges de l’ancien château.

Signposted walk N°11. This circuit takes you to the small village of Druyes-les-Belles-Fontaines, passing through wooded and cultivated areas. The return journey follows an old railway line. Between Les Roches and Pesselière, you can admire the Lavière cedars, and at Pesselières, the Sully and the remains of the old castle.

Markierte Wanderung Nr. 11. Auf diesem Rundweg gelangen Sie durch bewaldete und bewirtschaftete Gebiete in das kleine Dorf Druyes-les-Belles-Fontaines. Der Rückweg verläuft auf einer alten Eisenbahnstrecke. Zwischen Les Roches und Pesselière kann man die Zedern von La Lavière und in Pesselières den Sully sowie die Überreste des alten Schlosses bewundern.

Cammino segnalato N°11. Questo percorso tocca il piccolo villaggio di Druyes-les-Belles-Fontaines, attraversando boschi e terreni agricoli. Il ritorno segue una vecchia linea ferroviaria. Tra Les Roches e Pesselière si possono ammirare i cedri di Lavière e a Pesselières il Sully e i resti dell’antico castello.

Recorrido señalizado n°11. Esta ruta pasa por el pequeño pueblo de Druyes-les-Belles-Fontaines, atravesando bosques y tierras de cultivo. La vuelta se hace por una antigua vía de ferrocarril. Entre Les Roches y Pesselière, podrá admirar los cedros de Lavière y, en Pesselières, el Sully y los restos del antiguo castillo.

