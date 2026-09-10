Fête des Gallets, Café associatif des Gallets, Rennes

Informations pratiques

Fête des Gallets Dimanche 27 septembre, 12h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Entrée libre, restauration sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

La désormais traditionnelle « Fête des Gallets » aura lieu cette année le dimanche 27 septembre, de 12h à 18h.

L’ensemble des acteurs de la Ferme des Gallet sont mobilisés pour vous offrir un programme haut en couleurs :

– Repas à partir de 12h, sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2026

– Fanfare de l’INSA à partir de 14h

– Scène ouverte, à partir de 15, sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/inscription-scene-ouverte-a-fete-des-gallets-2026

– Toute l’après-midi : Stands des différentes structures (Café, Bouchons, Bouèze, ateliers d’artistes, Jardins partagés de VAL)

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bio.site/cafegallets »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2026 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/inscription-scene-ouverte-a-fete-des-gallets-2026 »}]

Stands, Animations, Jeux pour tous, Expo, visite des ateliers d’artistes fanfare scène ouverte

Café associatif des Gallets