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Fête des Gallets, Café associatif des Gallets, Rennes

dimanche 27 septembre 2026 · Café associatif des Gallets · Rennes

Fête des Gallets, Café associatif des Gallets, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Café associatif des Gallets
Adresse
26 Avenue Donzelot
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre, restauration sur réservation

Fête des Gallets Dimanche 27 septembre, 12h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Entrée libre, restauration sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

La désormais traditionnelle « Fête des Gallets » aura lieu cette année le dimanche 27 septembre, de 12h à 18h.
L’ensemble des acteurs de la Ferme des Gallet sont mobilisés pour vous offrir un programme haut en couleurs :
– Repas à partir de 12h, sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2026
– Fanfare de l’INSA à partir de 14h
– Scène ouverte, à partir de 15, sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/inscription-scene-ouverte-a-fete-des-gallets-2026
– Toute l’après-midi : Stands des différentes structures (Café, Bouchons, Bouèze, ateliers d’artistes, Jardins partagés de VAL)

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bio.site/cafegallets »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2026 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/inscription-scene-ouverte-a-fete-des-gallets-2026 »}]
Stands, Animations, Jeux pour tous, Expo, visite des ateliers d’artistes fanfare scène ouverte

Café associatif des Gallets

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