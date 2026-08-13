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AGENDA · Chaumont-sur-Tharonne

FETE DES GARENNES Chaumont-sur-Tharonne

dimanche 20 septembre 2026 · Chaumont-sur-Tharonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue du Bois Fraisier
Ville
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Chaumont-sur-Tharonne

FETE DES GARENNES

Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Fête des Garennes à Chaumont sur Tharonne.Familles
La fête des Garennes est un événement gratuit regroupant
Un Rassemblement de voitures anciennes
Un trail
Un vide grenier
Un marché d’Artisans producteurs
des animations musicales tout au long de la journée
Des animations enfants et adultes (Archery, Laser Game, Mur d’escalade, etc…)
Programme complet disponible ci-dessous.   .

Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00  contact@chaumont-sur-tharonne.fr

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English :

F%EAte des Garennes %E0 Chaumont-sur-Tharonne.

L’événement FETE DES GARENNES Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme

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