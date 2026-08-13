FETE DES GARENNES Chaumont-sur-Tharonne
dimanche 20 septembre 2026 · Chaumont-sur-Tharonne
Informations pratiques
Chaumont-sur-Tharonne
FETE DES GARENNES
Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Fête des Garennes à Chaumont sur Tharonne.Familles
La fête des Garennes est un événement gratuit regroupant
Un Rassemblement de voitures anciennes
Un trail
Un vide grenier
Un marché d’Artisans producteurs
des animations musicales tout au long de la journée
Des animations enfants et adultes (Archery, Laser Game, Mur d’escalade, etc…)
Programme complet disponible ci-dessous. .
Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00 contact@chaumont-sur-tharonne.fr
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F%EAte des Garennes %E0 Chaumont-sur-Tharonne.
L’événement FETE DES GARENNES Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme
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