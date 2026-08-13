Informations pratiques

Chaumont-sur-Tharonne

FETE DES GARENNES

Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Fête des Garennes à Chaumont sur Tharonne.Familles

La fête des Garennes est un événement gratuit regroupant

Un Rassemblement de voitures anciennes

Un trail

Un vide grenier

Un marché d’Artisans producteurs

des animations musicales tout au long de la journée

Des animations enfants et adultes (Archery, Laser Game, Mur d’escalade, etc…)

Programme complet disponible ci-dessous. .

Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00 contact@chaumont-sur-tharonne.fr

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English :

F%EAte des Garennes %E0 Chaumont-sur-Tharonne.

L’événement FETE DES GARENNES Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme