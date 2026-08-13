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AGENDA · Chaumont-sur-Tharonne

GAVROCHE AND CO Chaumont-sur-Tharonne

samedi 19 septembre 2026 · Chaumont-sur-Tharonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
STADE DU BOIS FRAISIER
Ville
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Chaumont-sur-Tharonne

GAVROCHE AND CO

STADE DU BOIS FRAISIER Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Animation Musicale Gavroche&CoFamilles
Samedi 19 septembre à partir 19h30 animation musicale reprises de chansons françaises
Evénement gratuit
Apportez votre Pique Nique Buvette sur place
A partir de 22h30 à l’étang du Martin Pêcheur Feux d’artifices
accès par la rue des Laurendières.   .

STADE DU BOIS FRAISIER Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00 

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English :

Gavroche&Co Musical Entertainment

L’événement GAVROCHE AND CO Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme

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