GAVROCHE AND CO Chaumont-sur-Tharonne
samedi 19 septembre 2026 · Chaumont-sur-Tharonne
Informations pratiques
Chaumont-sur-Tharonne
GAVROCHE AND CO
STADE DU BOIS FRAISIER Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Animation Musicale Gavroche&CoFamilles
Samedi 19 septembre à partir 19h30 animation musicale reprises de chansons françaises
Evénement gratuit
Apportez votre Pique Nique Buvette sur place
A partir de 22h30 à l’étang du Martin Pêcheur Feux d’artifices
accès par la rue des Laurendières. .
STADE DU BOIS FRAISIER Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00
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English :
Gavroche&Co Musical Entertainment
L’événement GAVROCHE AND CO Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme
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