Informations pratiques

Chaumont-sur-Tharonne

GAVROCHE AND CO

STADE DU BOIS FRAISIER Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Animation Musicale Gavroche&CoFamilles

Samedi 19 septembre à partir 19h30 animation musicale reprises de chansons françaises

Evénement gratuit

Apportez votre Pique Nique Buvette sur place

A partir de 22h30 à l’étang du Martin Pêcheur Feux d’artifices

accès par la rue des Laurendières. .

STADE DU BOIS FRAISIER Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gavroche&Co Musical Entertainment

L’événement GAVROCHE AND CO Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme