Fête des grands pieds Bulle
Fête des grands pieds Bulle vendredi 17 juillet 2026.
Bulle
Fête des grands pieds
Place de la Mairie Bulle Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
La fête des grands pieds, organisée depuis plus de 50 ans, tire son nom du surnom des habitants. Chaque année, l’avant dernier week-end de juillet, un week-end festif est proposé repas, bals, randonnées, nombreuses animations pour enfants et la traditionnelle course de claquettes. .
Place de la Mairie Bulle 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 35 58 comitedesfetesbulle@gmail.com
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English : Fête des grands pieds
L’événement Fête des grands pieds Bulle a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS