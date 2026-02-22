Fête des guides 2026 Chamonix-Mont-Blanc

Fête des guides 2026

Vallée de Chamonix Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Créée en 1924, dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours, la Fête des Guides est devenue un événement incontournable de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

English : Fête des guides 2026

Created in 1924, with the aim of providing financial support for the Relief Fund, the Guides’ Festival has become an unmissable event in the Chamonix-Mont-Blanc Valley.

