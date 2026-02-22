Fête des guides 2026 Chamonix-Mont-Blanc
Fête des guides 2026 Chamonix-Mont-Blanc mercredi 12 août 2026.
Fête des guides 2026
Vallée de Chamonix Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
2026-08-12
Créée en 1924, dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours, la Fête des Guides est devenue un événement incontournable de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Vallée de Chamonix Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com
English : Fête des guides 2026
Created in 1924, with the aim of providing financial support for the Relief Fund, the Guides’ Festival has become an unmissable event in the Chamonix-Mont-Blanc Valley.
