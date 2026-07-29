Fête des Guides au Lavancher Four banal du Lavancher Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 12 août 2026 · Four banal du Lavancher · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête des Guides au Lavancher
Four banal du Lavancher Chemin du Crozat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Fête du pain du Lavancher animations et stands autour du four à pain allumé pour l’occasion.
Dîner champêtre avec concert payant et tombola au profit de la Caisse de Secours des Guides.
.
Four banal du Lavancher Chemin du Crozat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 fetedesguides@chamonix-guides.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lavancher Bread Festival: Activities and stalls around the traditional bread oven, lit specially for the occasion.
Rustic outdoor dinner with a paid concert and a raffle in aid of the Mountain Guides’ Relief Fund.
L’événement Fête des Guides au Lavancher Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Visite guidée La Mer de Glace, histoire d’une curiosité esthétique La résidence Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Conférence Après les glaciers… De la vie et des mares Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Sélection Mont-Blanc Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc 29 juillet 2026
- Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc 30 juillet 2026