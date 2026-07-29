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Fête des Guides au Lavancher Four banal du Lavancher Chamonix-Mont-Blanc

mercredi 12 août 2026 · Four banal du Lavancher · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Four banal du Lavancher
Adresse
Chemin du Crozat
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides au Lavancher

Four banal du Lavancher Chemin du Crozat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Fête du pain du Lavancher animations et stands autour du four à pain allumé pour l’occasion.
Dîner champêtre avec concert payant et tombola au profit de la Caisse de Secours des Guides.
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Four banal du Lavancher Chemin du Crozat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88  fetedesguides@chamonix-guides.com

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English :

Lavancher Bread Festival: Activities and stalls around the traditional bread oven, lit specially for the occasion.
Rustic outdoor dinner with a paid concert and a raffle in aid of the Mountain Guides’ Relief Fund.

L’événement Fête des Guides au Lavancher Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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