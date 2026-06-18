Chaillevette

Fête des Huîtres

Port de Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le port de Chaillevette en fête !

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Port de Chaillevette Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 94 09 91 lesgalopchaillenaux@gmail.com

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English :

The port of Chaillevette celebrates!

L’événement Fête des Huîtres Chaillevette a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique