Fête des Huîtres Chaillevette
Fête des Huîtres Chaillevette vendredi 10 juillet 2026.
Chaillevette
Fête des Huîtres
Port de Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le port de Chaillevette en fête !
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Port de Chaillevette Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 94 09 91 lesgalopchaillenaux@gmail.com
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English :
The port of Chaillevette celebrates!
L’événement Fête des Huîtres Chaillevette a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique
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