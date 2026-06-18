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Fête des Huîtres Chaillevette

Fête des Huîtres Chaillevette vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Port de Chaillevette

Ville : 17890 Chaillevette

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chaillevette

Fête des Huîtres

Port de Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Le port de Chaillevette en fête !
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Port de Chaillevette Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 94 09 91  lesgalopchaillenaux@gmail.com

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English :

The port of Chaillevette celebrates!

L’événement Fête des Huîtres Chaillevette a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique

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