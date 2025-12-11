Fête des jardiniers au châtau du Lude Le Lude

Fête des jardiniers au châtau du Lude

Château du Lude Le Lude Sarthe

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

2026-06-06

Fête des jardiniers

Pour la 30ème année, la Fête des Jardiniers réunit les amateurs de jardins.

Dans les splendides jardins du Château du Lude, une quarantaine d’exposants se réunit le temps d’un week-end, proposant au public leurs productions.

Auprès des pépiniéristes et horticulteurs, on retrouve les incontournables du jardin: rosiers, plantes ornementales, arbres et arbustes, fruitiers, plantes de rocaille, plantes grasses et cactus, ou encore plantes carnivores.

Les artisans exposent mobilier de jardin, nichoirs pour oiseaux, pots de fleurs, décorations diverses du jardin, bijoux en ivoire végétal.

On trouve également tout l’équipement du jardiniers, outillage, gants, chapeaux, et des spécialistes dispensent leurs bons conseils: atelier de greffage, coaching en jardin…

Exceptionnellement ouvert, le potager est à découvrir.

Divers ateliers sont spécialement conçus pour eux: initiation à la plantation, création de fleurs en céramique.

Les produits du terroir sont mis à l’honneur: miels, fromages bio de brebis et de vache, vinaigres, hydrolats et infusions de plantes aromatiques et médicinales.

Et pour ceux qui restent la journée, des points restauration sont prévus dans les jardins. .

Château du Lude Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 94 60 09 chateaudulude@gmail.com

English :

Gardeners’ Festival

