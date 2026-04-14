visite des jardins de Lorrière, château de Lorriere, 72800 Le Lude, lieu-dit Laurière, Le Lude

visite des jardins de Lorrière 5 – 7 juin château de Lorriere, 72800 Le Lude, lieu-dit Laurière Sarthe

Nous demandons une participation de 2€ au plus de 20 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La visite des jardins de Lorrière, dessinés par Jules Vacherot, est libre et commentée à la demande. La chapelle se visite mais pas le château lui même. Une jolie promenade est possible le long de notre petite rivière, la Marconne, jusqu’au petit moulin Pichon de Lorrière, en contrebas. Le chateau de Lorrière se trouve à mi-chemin sur la route entre Le Lude (sarthe) et Noyant (maine et loire), à la limite départementale. Des animations sont prévues.

château de Lorriere, 72800 Le Lude, lieu-dit Laurière 4157 route Noyant , 72800 Le Lude Le Lude 72800 Dissé-sous-le-Lude Sarthe Pays de la Loire 0685728978 http://WWW.gitesdumanoirdelorriere.com Erigé au 15ème siècle sur un ancien site fortifié victime de la guerre de 100 ans, agrandi au 19ème, le château de Lorrière, et ses jardins dominent la petite vallée de la Marconne. Un menhir, qui marque l’entrée, et un dolmen attestent de l’ancienneté des lieux, situés sur le passage d’une ancienne voie romaine, à 6 kms du château du Lude. Les jardins datent des années 1920, après le mariage de Renaud de la Frégeolière, pilote de chasse de la guerre de 14 et champion de Bobsleigh, dont la famille était là depuis 200 ans, avec Renée Combe St Macary. Celle-ci a fait appel à l’architecte paysagiste Jules Vacherot , ami de sa mère et ancien chef des jardins de Paris, pour les dessiner. Ils se composent d’un jardins à la française et d’un jardin verger en surplomb, offrant une belle vue sur la petite vallée. Le site est classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le chateau de Lorrière se trouve à mi-chemin sur la route qui va de Le Lude, en Sarthe, dont il dépend, à Noyant (Maine et Loire), à la limite départementale. Il y a un parking sur place.

La visite des jardins de Lorrière, dessinés par Jules Vacherot, est libre et commentée à la demande. La chapelle se visite mais pas le château lui même. Une jolie promenade est possible le long de la…

©henri de bresson