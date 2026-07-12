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Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou
dimanche 13 septembre 2026 · jardins familiaus des églantiers · Carquefou
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 11:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Venez profiter des jardins familiaux pour partager un repas, écouter de la musique, participer à la tonte des moutons ou permettre à vos enfants de faire une balade à poney. Ce sera également l’occasion de découvrir le métier de tourneur de bois ou encore profiter d’un un coin chill en écoutant des contes sans oublier de nombreuses expositions des jardins familiaux de Nantes Nord.
jardins familiaus des églantiers Carquefou 44470
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