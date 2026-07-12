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Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou

dimanche 13 septembre 2026 · jardins familiaus des églantiers · Carquefou

Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
jardins familiaus des églantiers
Adresse
133 route de la Chapelle 44300 Nantes
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 11:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez profiter des jardins familiaux pour partager un repas, écouter de la musique, participer à la tonte des moutons ou permettre à vos enfants de faire une balade à poney. Ce sera également l’occasion de découvrir le métier de tourneur de bois ou encore profiter d’un un coin chill en écoutant des contes sans oublier de nombreuses expositions des jardins familiaux de Nantes Nord.

jardins familiaus des églantiers Carquefou 44470


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