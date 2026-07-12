Fête des jardins familiaux de Nantes Nord jardins familiaus des églantiers Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Venez profiter des jardins familiaux pour partager un repas, écouter de la musique, participer à la tonte des moutons ou permettre à vos enfants de faire une balade à poney. Ce sera également l’occasion de découvrir le métier de tourneur de bois ou encore profiter d’un un coin chill en écoutant des contes sans oublier de nombreuses expositions des jardins familiaux de Nantes Nord.

jardins familiaus des églantiers Carquefou 44470



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