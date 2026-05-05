Fête des jardins, Jardin du moulin d’Echoiseau, Mazangé

Fête des jardins 6 et 7 juin Jardin du moulin d’Echoiseau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête des Jardins, le Moulin d’Echoiseau propose une déambulation artistique au cœur de ses espaces extérieurs. L’événement prend la forme d’un parcours libre, invitant les visiteurs à découvrir des œuvres de sculpteurs installées en plein air, au fil du jardin.

Jardin du moulin d’Echoiseau Le Moulin d’Echoiseau, 41100 Mazangé, 41100 Mazangé Mazangé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0674685454 »}]

À l’occasion de la Fête des Jardins, le Moulin d’Echoiseau propose une déambulation artistique au cœur de ses espaces extérieurs. L’événement prend la forme d’un parcours libre, invitant les visite