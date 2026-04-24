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Fête des Labourdins Bilgune Ustaritz

Fête des Labourdins Bilgune Ustaritz

Fête des Labourdins Bilgune Ustaritz samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bilgune

Adresse : 180 Rue des Montagnes

Ville : 64480 Ustaritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ustaritz

Fête des Labourdins

Bilgune 180 Rue des Montagnes Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert choral, instrumental et rock.   .

Bilgune 180 Rue des Montagnes Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44 

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English :

L’événement Fête des Labourdins Ustaritz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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