Fête des Labourdins Bilgune Ustaritz
Fête des Labourdins Bilgune Ustaritz samedi 13 juin 2026.
Ustaritz
Fête des Labourdins
Bilgune 180 Rue des Montagnes Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert choral, instrumental et rock. .
Bilgune 180 Rue des Montagnes Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 00 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des Labourdins Ustaritz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques)
- La Croix des Anglais Ustaritz Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Marché aux produits locaux Rue des vicomtes du Labourd Ustaritz 2 mai 2026
- Exposition peintures Château Haltya Ustaritz 8 mai 2026
- Marché aux produits locaux Rue des vicomtes du Labourd Ustaritz 9 mai 2026
- Exposition peintures Château Haltya Ustaritz 9 mai 2026