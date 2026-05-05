Lyon 2e Arrondissement

Fête des Lumières

Lieux divers Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-05

Pendant 4 soirées, Lyon donne rendez-vous à la Lumière !

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Lieux divers Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30

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English : Festival of Lights

For 4 evenings, artists of all kind of inspiration enlighten buildings with light installations, creating a magic atmosphere in the streets and places of the downtown and Old Lyon.

L’événement Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme