Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement
Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement samedi 5 décembre 2026.
Lyon 2e Arrondissement
Fête des Lumières
Lieux divers Lyon 2e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-05
Pendant 4 soirées, Lyon donne rendez-vous à la Lumière !
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Lieux divers Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30
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English : Festival of Lights
For 4 evenings, artists of all kind of inspiration enlighten buildings with light installations, creating a magic atmosphere in the streets and places of the downtown and Old Lyon.
L’événement Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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