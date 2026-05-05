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Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement

Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement samedi 5 décembre 2026.

Adresse : Lieux divers

Ville : 69002 Lyon 2e Arrondissement

Département : Rhône

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : mardi 8 décembre 2026

Tarif :

Lyon 2e Arrondissement

Fête des Lumières

Lieux divers Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-05

Pendant 4 soirées, Lyon donne rendez-vous à la Lumière !
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Lieux divers Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30 

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English : Festival of Lights

For 4 evenings, artists of all kind of inspiration enlighten buildings with light installations, creating a magic atmosphere in the streets and places of the downtown and Old Lyon.

L’événement Fête des Lumières Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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