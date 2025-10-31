Zombis, aux origines Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement
Zombis, aux origines
Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : Lundi 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Une exposition temporaire du musée des Confluences qui vous fera oublier tout ce que vous croyez savoir sur les zombis…
Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr
English : Zombies, the origins
Forget everything you think you know about zombies…
