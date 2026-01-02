Corée du Nord Stéphan Gladieu Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement

Corée du Nord Stéphan Gladieu

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Adulte en insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé), Jeune actif 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-01-02 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

La Corée du Nord se dévoile en photographies avec Stephan Gladieu.

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Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr

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English : North Korea by Stéphan Gladieu

North Korea is revealed through photographs by Stephan Gladieu.

L’événement Corée du Nord Stéphan Gladieu Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme