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Corée du Nord Stéphan Gladieu Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement

Corée du Nord Stéphan Gladieu Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Musée des Confluences

Adresse : 86 quai Perrache

Ville : 69002 Lyon 2e Arrondissement

Département : Rhône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 2 janvier 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit Adulte en insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé), Jeune actif 18-25 ans

Lyon 2e Arrondissement

Corée du Nord Stéphan Gladieu

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Adulte en insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé), Jeune actif 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-12 10:30:00
fin : 2026-01-02 18:30:00

Date(s) :
2026-06-12

La Corée du Nord se dévoile en photographies avec Stephan Gladieu.
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Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12  contact@museedesconfluences.fr

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English : North Korea by Stéphan Gladieu

North Korea is revealed through photographs by Stephan Gladieu.

L’événement Corée du Nord Stéphan Gladieu Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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