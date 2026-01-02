Corée du Nord Stéphan Gladieu Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement
Corée du Nord Stéphan Gladieu Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.
Lyon 2e Arrondissement
Corée du Nord Stéphan Gladieu
Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Adulte en insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé), Jeune actif 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-12 10:30:00
fin : 2026-01-02 18:30:00
Date(s) :
2026-06-12
La Corée du Nord se dévoile en photographies avec Stephan Gladieu.
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Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr
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English : North Korea by Stéphan Gladieu
North Korea is revealed through photographs by Stephan Gladieu.
L’événement Corée du Nord Stéphan Gladieu Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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