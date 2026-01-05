Fragile ! Nuage des petits Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement

Fragile ! Nuage des petits

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Une exposition réalisée par la Cité des sciences et de l’Industrie, idéale pour les enfants de 2 à 6 ans !

.

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition produced by the Cité des Sciences et de l’Industrie, ideal for children aged 2 to 6!

L’événement Fragile ! Nuage des petits Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme