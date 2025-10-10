Le mystère des anneaux Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement

Le mystère des anneaux

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Plongez à 120 mètres de profondeur, à la découverte de paysages étonnants

.

Musée des Confluences 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 12 12 contact@museedesconfluences.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The mystery of the rings

Take a 120-metre dive in discovery of amazing landscapes.

L’événement Le mystère des anneaux Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme