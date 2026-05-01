Fête des mères 2026 Corner Bistro Noyal-sur-Vilaine
Fête des mères 2026 Corner Bistro Noyal-sur-Vilaine dimanche 31 mai 2026.
Noyal-sur-Vilaine
Fête des mères 2026
Corner Bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31 14:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Célébrez la Fête des Mères au Corner Bistro dans une ambiance chaleureuse et gourmande, parce qu’elle mérite le meilleur !
Réservation conseillée au 09 50 94 43 48.
Offrez-lui un moment qu’elle n’oubliera pas !
Menu spécial (menu ci-dessous)
Douceurs maison
Cocktails création
AMUSE BOUCHE
– Toast: rillettes de canard, oignons confits, noix et crème de vinaigre au
balsamic.
– Verrine: tartare de poisson mariné au vinaigre de passion, soja et huile
de sésame, menthe fraîche.
ENTREES AU CHOIX
– Ravioles farcis aux champignons, herbes fraiches, crème de foie gras,
croustillant de comté.
– Carpaccio de St Jacques au vinaigre de fraise et gelée de menthe.
PLATS AU CHOIX
– Pavé de bœuf, mousseline de petits pois, carottes glacées, jus réduit au
vinaigre de balsamique.
– Poisson selon pêche, poêlée de légumes du moment, crumble au
parmesan, tomates séchées, coriandre fraîche, sauce au safran de Noyal
sur Vilaine (Fleurs de Saveurs).
– Ravioles farcis aux champignons, herbes fraiches, crème de foie gras,
croustillant de comté.
– Carpaccio de St Jacques au vinaigre de fraise et gelée de menthe.
DESSERTS AU CHOIX
– Tartelette framboise & pistache meringuée.
– Le Rocher: mousse vanille, coeur coulant au caramel, nappage au
chocolat noir et granola. .
Corner Bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 50 94 43 48
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English :
L’événement Fête des mères 2026 Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CHATEAUGIRON