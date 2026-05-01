Fête des mères 2026 Corner Bistro Noyal-sur-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Fête des mères 2026

Corner Bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31 14:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Célébrez la Fête des Mères au Corner Bistro dans une ambiance chaleureuse et gourmande, parce qu’elle mérite le meilleur !

Réservation conseillée au 09 50 94 43 48.

Offrez-lui un moment qu’elle n’oubliera pas !

Menu spécial (menu ci-dessous)

Douceurs maison

Cocktails création

AMUSE BOUCHE

– Toast: rillettes de canard, oignons confits, noix et crème de vinaigre au

balsamic.

– Verrine: tartare de poisson mariné au vinaigre de passion, soja et huile

de sésame, menthe fraîche.

ENTREES AU CHOIX

– Ravioles farcis aux champignons, herbes fraiches, crème de foie gras,

croustillant de comté.

– Carpaccio de St Jacques au vinaigre de fraise et gelée de menthe.

PLATS AU CHOIX

– Pavé de bœuf, mousseline de petits pois, carottes glacées, jus réduit au

vinaigre de balsamique.

– Poisson selon pêche, poêlée de légumes du moment, crumble au

parmesan, tomates séchées, coriandre fraîche, sauce au safran de Noyal

sur Vilaine (Fleurs de Saveurs).

– Ravioles farcis aux champignons, herbes fraiches, crème de foie gras,

croustillant de comté.

– Carpaccio de St Jacques au vinaigre de fraise et gelée de menthe.

DESSERTS AU CHOIX

– Tartelette framboise & pistache meringuée.

– Le Rocher: mousse vanille, coeur coulant au caramel, nappage au

chocolat noir et granola. .

Corner Bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 50 94 43 48

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English :

L’événement Fête des mères 2026 Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CHATEAUGIRON