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Soirée thème cinéma Corner bistro Noyal-sur-Vilaine

Soirée thème cinéma Corner bistro Noyal-sur-Vilaine samedi 23 mai 2026.

Lieu : Corner bistro

Adresse : 1 Boulevard Barbot

Ville : 35530 Noyal-sur-Vilaine

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Noyal-sur-Vilaine

Soirée thème cinéma

Corner bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

SILENCE… ÇA TOURNE !

Projecteurs allumés, tapis rouge déroulé…
Le temps d’une soirée, deviens la star du grand écran !

Cocktails inspirés des films cultes
Musiques incontournables du cinéma
Blind test
Espace photo façon tapis rouge

Dress code tenue de film
Personnage iconique ou look de star… à toi de jouer (même une touche suffit ??)

Film, ambiance… Et toujours de quoi bien manger la cuisine reste ouverte comme d’habitude!
Réservation conseillée au

Prêt à faire ton cinéma ?   .

Corner bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 50 94 43 48 

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English :

L’événement Soirée thème cinéma Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CHATEAUGIRON

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