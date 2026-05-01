Soirée thème cinéma Corner bistro Noyal-sur-Vilaine
Soirée thème cinéma Corner bistro Noyal-sur-Vilaine samedi 23 mai 2026.
Noyal-sur-Vilaine
Soirée thème cinéma
Corner bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
SILENCE… ÇA TOURNE !
Projecteurs allumés, tapis rouge déroulé…
Le temps d’une soirée, deviens la star du grand écran !
Cocktails inspirés des films cultes
Musiques incontournables du cinéma
Blind test
Espace photo façon tapis rouge
Dress code tenue de film
Personnage iconique ou look de star… à toi de jouer (même une touche suffit ??)
Film, ambiance… Et toujours de quoi bien manger la cuisine reste ouverte comme d’habitude!
Réservation conseillée au
Prêt à faire ton cinéma ? .
Corner bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 50 94 43 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée thème cinéma Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CHATEAUGIRON