Soirée thème cinéma Corner bistro Noyal-sur-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Soirée thème cinéma

Corner bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

SILENCE… ÇA TOURNE !

Projecteurs allumés, tapis rouge déroulé…

Le temps d’une soirée, deviens la star du grand écran !

Cocktails inspirés des films cultes

Musiques incontournables du cinéma

Blind test

Espace photo façon tapis rouge

Dress code tenue de film

Personnage iconique ou look de star… à toi de jouer (même une touche suffit ??)

Film, ambiance… Et toujours de quoi bien manger la cuisine reste ouverte comme d’habitude!

Réservation conseillée au

Prêt à faire ton cinéma ? .

Corner bistro 1 Boulevard Barbot Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 50 94 43 48

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English :

L’événement Soirée thème cinéma Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CHATEAUGIRON