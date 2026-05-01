Ménestreau-en-Villette

Fête des mères impression végétale

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Participez à notre atelier Impression végétale et découvrez la magie du tataki-zomé ! Créez ensemble une œuvre unique à partir de plantes, que vous pourrez garder en souvenir.

Atelier impression végétale

Samedi 30 mai 2026

À 14h

Domaine du Ciran • Ménestreau en Villette

Envie d’un moment complice et créatif avec votre enfant ?

✨ Participez à l’atelier Impression végétale et découvrez la magie du tataki-zomé ! Créez ensemble une œuvre unique à partir de plantes, que vous pourrez garder en souvenir

‍ Atelier maman enfant(s) (5-12 ans)

Une belle idée de cadeau du temps partagé + une création personnalisée 12 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in our Vegetable Printing workshop and discover the magic of tataki-zomé! Together, we’ll create a unique work of art from plants that you can keep as a souvenir.

L’événement Fête des mères impression végétale Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-12 par ADRT45