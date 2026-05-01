Fête des mères impression végétale Ménestreau-en-Villette
Fête des mères impression végétale Ménestreau-en-Villette samedi 30 mai 2026.
Ménestreau-en-Villette
Fête des mères impression végétale
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Participez à notre atelier Impression végétale et découvrez la magie du tataki-zomé ! Créez ensemble une œuvre unique à partir de plantes, que vous pourrez garder en souvenir.
Atelier impression végétale
Samedi 30 mai 2026
À 14h
Domaine du Ciran • Ménestreau en Villette
Envie d’un moment complice et créatif avec votre enfant ?
✨ Participez à l’atelier Impression végétale et découvrez la magie du tataki-zomé ! Créez ensemble une œuvre unique à partir de plantes, que vous pourrez garder en souvenir
Atelier maman enfant(s) (5-12 ans)
Une belle idée de cadeau du temps partagé + une création personnalisée 12 .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
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English :
Take part in our Vegetable Printing workshop and discover the magic of tataki-zomé! Together, we’ll create a unique work of art from plants that you can keep as a souvenir.
L’événement Fête des mères impression végétale Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-12 par ADRT45