Le Jardin de Camille, Le jardin de Camille, Ménestreau-en-Villette

Le Jardin de Camille 6 et 7 juin Le jardin de Camille Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Je serai ravie de vous accueillir dans ce que certains nomment mon « petit paradis ». Dans cette terre de Sologne plutôt pauvre, la place est donnée à des arbres et arbustes de terre de bruyère : érables, Rhododendrons, Azalées. Ce jardin paysager a été construit au fil des années avec patience et passion. A bientôt…

Le jardin de Camille 1923 route des Saint-Martin 45240 Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire 06 37 75 37 12 Jardin d’amateur d’un demi-hectare avec massifs et une partie boisée, à visiter de façon libre ou commentée L’espace est aménagé depuis une vingtaine d’années. Situé à 2 km du bourg. Parking dans le propriété ou sur la voie publique

### Je serai ravie de vous accueillir dans ce que certains nomment mon « petit paradis ». Dans cette terre de Sologne plutôt pauvre, la place est donnée à des arbres et arbustes de terre de bruyère : a…

©Camille Rondier