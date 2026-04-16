Vide Grenier Ménestreau-en-Villette
Vide Grenier Ménestreau-en-Villette dimanche 7 juin 2026.
Ménestreau-en-Villette
Vide Grenier
Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide Greniers, rue des écoles à Ménestreau en Villette organisé par l’association des MENESTRELIENS EN FETE.
Possibilité d’avoir votre véhicule mais il devra être stationné jusqu’à la fin du vide grenier et la réouverture de la route.
A noter, qu’aucun remboursement ne sera effect
Vide-Greniers, rue des écoles à Ménestreau en Villette organisé par l’association des MENESTRELIENS EN FETE.
Possibilité d’avoir votre véhicule mais il devra être stationné jusqu’à la fin du vide grenier et la réouverture de la route.
A noter, qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de non présence le jour J sauf décision de l’association. .
Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Garage sale, rue des écoles in Ménestreau en Villette organized by the MENESTRELIENS EN FETE association.
You can bring your own vehicle, but it must be parked until the sale is over and the road reopened.
? Please note that no refunds will be made
L’événement Vide Grenier Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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