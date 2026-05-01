Surgères

Fête des mères

Rue Bersot Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez tourner la roue de la chance pour la fête des mères !

De nombreux lots et bons cadeaux sont à gagner, offerts par vos commerçants et artisans.

(Rue Bersot ou sous le passage des halles si mauvais temps)

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Rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Come and spin the wheel of luck this Mother’s Day!

Lots of prizes and gift vouchers are up for grabs, donated by your local merchants and artisans.

(Rue Bersot or under the passage des halles in case of bad weather)

L’événement Fête des mères Surgères a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin