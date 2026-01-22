FÊTE DES MÈRES THEATRE SORANO Toulouse

FÊTE DES MÈRES

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 25 EUR

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:15:00

2026-05-20

Louise, ancienne étudiante en Maths Sup’, tente une reconversion dans le stand up. Suite à un sketch au vitriol, mère et fille ne s’adressent plus la parole depuis trois ans.

Louise décide de réapparaître dans la maison familiale pour assister à la fête des mères.

Adèle Royné signe une tragi-comédie grinçante qui rend hommage aux fratries, aux gens qui parlent sans s'écouter et qui se comprennent sans se parler. Une découverte pleine de promesses qui entrelace volonté de légèreté, grand sens comique et finesse dramaturgique.

Louise, a former Maths Sup? student, is trying to reconvert to stand-up comedy. Following a vitriolic sketch, mother and daughter have not spoken in three years.

