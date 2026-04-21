Fête des moissons Plan d’eau Montvendre
Fête des moissons Plan d’eau Montvendre dimanche 26 juillet 2026.
Montvendre
Fête des moissons
Plan d’eau 230 chemin des Sables Montvendre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Participez à un moment convivial à la fête des moissons de l’association Les vieux Pistons de la Raille !
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Plan d’eau 230 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 06 13 mairie@montvendre.fr
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English :
Join in the fun at the Les vieux Pistons de la Raille harvest festival!
L’événement Fête des moissons Montvendre a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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