Fête des moissons Plan d’eau Montvendre

Montvendre

Fête des moissons

Plan d’eau 230 chemin des Sables Montvendre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Participez à un moment convivial à la fête des moissons de l’association Les vieux Pistons de la Raille !

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Plan d’eau 230 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 06 13 mairie@montvendre.fr

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English :

Join in the fun at the Les vieux Pistons de la Raille harvest festival!

L’événement Fête des moissons Montvendre a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme