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Fête des moissons Plan d’eau Montvendre

Fête des moissons Plan d’eau Montvendre dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Plan d'eau

Adresse : 230 chemin des Sables

Ville : 26120 Montvendre

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Montvendre

Fête des moissons

Plan d’eau 230 chemin des Sables Montvendre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Participez à un moment convivial à la fête des moissons de l’association Les vieux Pistons de la Raille !
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Plan d’eau 230 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 06 13  mairie@montvendre.fr

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English :

Join in the fun at the Les vieux Pistons de la Raille harvest festival!

L’événement Fête des moissons Montvendre a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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