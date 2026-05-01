[Fête des Moulins] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville Ferme du haut de Bréville Bréville-les-Monts

Bréville-les-Monts

[Fête des Moulins] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Une vente de pain est organisée à la ferme Godart dans le cadre de la Fête des moulins. Découvrez le four à bois du XVIIIe siècle !

À l’occasion de la Fête des Moulins, la ferme Godart vous ouvre ses portes pour une vente de pain pas comme les autres ! Venez découvrir son incroyable four à bois du XVIIIe siècle et repartez avec du pain croustillant, tout juste sorti du four. Une expérience chaleureuse, conviviale… et délicieusement rétro ! .

Ferme du haut de Bréville 16 route de Merville Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 37 57 86 40

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English : [Fête des Moulins] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville

A bread sale is being organised at the Godart farm as part of the Fête des Moulins. Discover the 18th-century wood-fired oven!

L’événement [Fête des Moulins] Portes ouvertes à la ferme du Haut de Bréville Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Normandie Pays d’Auge