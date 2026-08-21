Fête des pains du monde, village, Château-Arnoux-Saint-Auban
dimanche 20 septembre 2026 · village · Château-Arnoux-Saint-Auban
Informations pratiques
Fête des pains du monde Dimanche 20 septembre, 09h00 village Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fête des pains du monde
Défense des cultures et traditions
Journée consacrée à la découverte de différentes cultures autour du pain avec cuisson au four citoyen construit en 1793. Visite du four à bois de 3m20 de diamètre le matin. Nombreuses animations gratuites tout au long de la journée pour défendre un patrimoine immatériel dans une ambiance de fête.
village rue victorin maurel, 04160 Chateau-Arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0632141251 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095127829186 Défense de traditions et cultures cette année avec la fête des pains du monde. Cuissons de pains de différentes cultures au four citoyen de 1793. Nombreuses animations gratuites Parking de la liberté gratuit conseillé
Fête des pains du monde
canva