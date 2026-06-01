FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 ! Saint-Dizier
FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 ! Saint-Dizier dimanche 21 juin 2026.
Saint-Dizier
FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 !
Ciné quai Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 !
Pour célébrer la Fête des Papas, nous vous invitons à partager un moment unique en famille lors de notre séance spéciale de Toy Story 5 !
Dimanche 21 juin
Petit-déjeuner offert dès 9h45 grâce à notre partenaire La Mie Câline Saint-Dizier
Début de la séance à 10h15
Venez retrouver Woody, Buzz et toute la bande pour une aventure pleine d’émotions, de rires et de souvenirs à partager avec les papas !
Petit-déjeuner offert par La Mie Câline Saint-Dizier avant la séance.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer les papas autour d’un film incontournable Toy Story 5 Vers l’infini et au-delà !
Pensez à réservez vos places pour TOY STORY, sur notre site internet www.cinequai.fr ou directement en caisse .
Ciné quai Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 ! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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