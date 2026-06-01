Saint-Dizier

FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 !

Ciné quai Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 !

Pour célébrer la Fête des Papas, nous vous invitons à partager un moment unique en famille lors de notre séance spéciale de Toy Story 5 !

Dimanche 21 juin

Petit-déjeuner offert dès 9h45 grâce à notre partenaire La Mie Câline Saint-Dizier

Début de la séance à 10h15

Venez retrouver Woody, Buzz et toute la bande pour une aventure pleine d’émotions, de rires et de souvenirs à partager avec les papas !

Petit-déjeuner offert par La Mie Câline Saint-Dizier avant la séance.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer les papas autour d’un film incontournable Toy Story 5 Vers l’infini et au-delà !

Pensez à réservez vos places pour TOY STORY, sur notre site internet www.cinequai.fr ou directement en caisse .

Ciné quai Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE DES PAPAS SÉANCE SPÉCIALE TOY STORY 5 ! Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne