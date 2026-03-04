Soolking, Parc du Jard, Saint-Dizier

Soolking Vendredi 3 juillet, 22h00 Parc du Jard Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T22:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:15:00+02:00

Fin : 2026-07-03T22:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:15:00+02:00

Soolking revient en 2026 sur les scènes des festivals en France et en Europe.

Après plus de 30 dates en France et en Europe en 2025, Soolking confirme son statut de phénomène musical au rayonnement international. Il fera son grand retour en concert en 2026 pour présenter la seconde partie de son projet Africa Jungle. Ce nouvel album, qui s’est hissé parmi les meilleurs démarrages du Top 100, met une nouvelle fois en lumière le savoir-faire unique de Soolking. Un projet puissant et fédérateur, porté par de nombreuses collaborations prestigieuses. Parmi les temps forts, on retrouve notamment le succès de sa collaboration avec L2B sur le titre Tour du monde, classé dans le Top 10 depuis sa sortie à la mi-septembre 2025. La même année, Soolking a été consacré artiste nord-africain le plus streamé en France par Billboard.

Soolking sera de retour cet été sur scène pour sa tournée des festivals 2026 !

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325073140 »}]

