Fête des pêches Voutezac vendredi 17 juillet 2026.
Fête des pêches
Place de la République Voutezac Corrèze
Fête de la pêche avec marché de producteurs locaux, vente de pêches par les producteurs.
Feu d’artifice le dimanche .
Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 22 19 cdfvoutezac@gmail.com
English : Fête des pêches
