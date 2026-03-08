Fête des pêches Voutezac

Fête des pêches

Place de la République Voutezac Corrèze

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

2026-07-17

Fête de la pêche avec marché de producteurs locaux, vente de pêches par les producteurs.

Programme en pièce jointe

Feu d’artifice le dimanche .

Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 22 19 cdfvoutezac@gmail.com

English : Fête des pêches

