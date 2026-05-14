Afterwork Ride & Beer La Lombertie Voutezac
Afterwork Ride & Beer La Lombertie Voutezac jeudi 25 juin 2026.
Voutezac
Afterwork Ride & Beer
La Lombertie Base Sports loisirs de la Vézère Voutezac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-09-10
La Base Sports Loisirs Vézère lance ses Afterworks ! 3 dates proposées pour découvrir des sentiers inédits en VTT, Gravel et Trail et partager un moment de convivialité autour d’un ravito bien garni, comme on les aime !
Le départ des sorties VTT, Gravel et Trail se fera à 19h00 et se termineront vers 20h30. A l’issue du circuit, un apéritif dinatoire vous sera proposé.
Différentes pratiques seront mises à l’honneur
VTT parcours de 15 km environ, d’un niveau facile à intermédiaire
Gravel parcours de 20 km environ, d’un niveau facile à intermédiaire
Trail parcours de 12 km environ, d’un niveau facile à intermédiaire
→ La location de VTT musculaires (5€/personne) et à assistance électrique (10€/personne) es
Inscriptions obligatoires. .
La Lombertie Base Sports loisirs de la Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54
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English : Afterwork Ride & Beer
L’événement Afterwork Ride & Beer Voutezac a été mis à jour le 2026-05-14 par Brive Tourisme
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