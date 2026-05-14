Afterwork Ride & Beer La Lombertie Voutezac

Voutezac

Afterwork Ride & Beer

La Lombertie Base Sports loisirs de la Vézère Voutezac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-09-10

La Base Sports Loisirs Vézère lance ses Afterworks ! 3 dates proposées pour découvrir des sentiers inédits en VTT, Gravel et Trail et partager un moment de convivialité autour d’un ravito bien garni, comme on les aime !

Le départ des sorties VTT, Gravel et Trail se fera à 19h00 et se termineront vers 20h30. A l’issue du circuit, un apéritif dinatoire vous sera proposé.

Différentes pratiques seront mises à l’honneur

VTT parcours de 15 km environ, d’un niveau facile à intermédiaire

Gravel parcours de 20 km environ, d’un niveau facile à intermédiaire

Trail parcours de 12 km environ, d’un niveau facile à intermédiaire

→ La location de VTT musculaires (5€/personne) et à assistance électrique (10€/personne) es

Inscriptions obligatoires. .

La Lombertie Base Sports loisirs de la Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54

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English : Afterwork Ride & Beer

L’événement Afterwork Ride & Beer Voutezac a été mis à jour le 2026-05-14 par Brive Tourisme