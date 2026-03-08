Randonnée pédestre nocturne le brame du Dahu Voutezac

Randonnée pédestre nocturne le brame du Dahu

Place de la République Voutezac Corrèze

2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Venez arpenter les coteaux voutezacois pour découvrir ses vergers, son coucher de soleil puis ses remparts illuminés. Organisée par la confrérie des goûteurs de pêches.

19h sur la place de la République départ à 20h. .

Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 99 07 47

English : Randonnée pédestre nocturne le brame du Dahu

