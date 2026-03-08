Randonnée pédestre nocturne le brame du Dahu Voutezac
Randonnée pédestre nocturne le brame du Dahu Voutezac samedi 30 mai 2026.
Randonnée pédestre nocturne le brame du Dahu
Place de la République Voutezac Corrèze
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Venez arpenter les coteaux voutezacois pour découvrir ses vergers, son coucher de soleil puis ses remparts illuminés. Organisée par la confrérie des goûteurs de pêches.
19h sur la place de la République départ à 20h. .
Place de la République Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 99 07 47
