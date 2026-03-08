Bourse aux plantes rue du cadran solaire Voutezac

Bourse aux plantes

rue du cadran solaire les halles de la mairie Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Bourse aux plantes pour échanger ou rechercher des plantes, graines et boutures.

Echange également de conseils

de 14h00 à 16h30 sous les halles de la mairie .

rue du cadran solaire les halles de la mairie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 91 26 65 famillesruralesvoutezac@gmail.com

English : Bourse aux plantes

