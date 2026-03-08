Vide-greniers au Saillant Place des Marchés de Pays Voutezac
Vide-greniers au Saillant Place des Marchés de Pays Voutezac dimanche 5 juillet 2026.
Vide-greniers au Saillant
Place des Marchés de Pays Le Saillant Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Organisée par l’Amicale Saillantaise. Buvette-Restauration sur place.
A partir de 8h sur la Place des Marchés de Pays .
Place des Marchés de Pays Le Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 26 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers au Saillant
L’événement Vide-greniers au Saillant Voutezac a été mis à jour le 2026-03-04 par Brive Tourisme