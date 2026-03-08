Vide-greniers au Saillant Place des Marchés de Pays Voutezac

Vide-greniers au Saillant

Place des Marchés de Pays Le Saillant Voutezac Corrèze

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

2026-07-05

Organisée par l’Amicale Saillantaise. Buvette-Restauration sur place.

A partir de 8h sur la Place des Marchés de Pays .

Place des Marchés de Pays Le Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 26 01

