AGENDA · Saint-Jean-de-Beauregard
Fête des plantes d’automne de Saint-Jean de Beauregard chateau de saint jean de beauregard Saint-Jean-de-Beauregard
vendredi 25 septembre 2026 · chateau de saint jean de beauregard · Saint-Jean-de-Beauregard
Informations pratiques
Fête des plantes d’automne de Saint-Jean de Beauregard chateau de saint jean de beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 25 – 27 septembre
Du 25 au 27 septembre 2026, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueillera la Fête des Plantes d’Automne, événement de référence du monde horticole français.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00.000+02:00
1
chateau de saint jean de beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Jean-de-Beauregard
- Molière s’invite au château : spectacles et ateliers participatifs, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard 18 septembre 2026
- Jeux géants en bois, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard 19 septembre 2026
- Visites guidées du château, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard 19 septembre 2026
- Visite guidée du potager fleuri, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard 19 septembre 2026