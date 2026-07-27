UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-de-Beauregard

Fête des plantes d’automne de Saint-Jean de Beauregard chateau de saint jean de beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

vendredi 25 septembre 2026 · chateau de saint jean de beauregard · Saint-Jean-de-Beauregard

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
chateau de saint jean de beauregard
Adresse
91940
Ville
Saint-Jean-de-Beauregard

Fête des plantes d’automne de Saint-Jean de Beauregard chateau de saint jean de beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 25 – 27 septembre

Du 25 au 27 septembre 2026, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueillera la Fête des Plantes d’Automne, événement de référence du monde horticole français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00.000+02:00

1
 

chateau de saint jean de beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Jean-de-Beauregard