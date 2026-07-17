Molière s’invite au château : spectacles et ateliers participatifs, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard

Informations pratiques

Molière s’invite au château : spectacles et ateliers participatifs 18 et 20 septembre Château de Saint-Jean de Beauregard Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:45:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Le temps d’un spectacle suivi d’ateliers participatifs, les visiteurs sont invités à plonger dans l’univers de Molière et des comédiens du XVIIᵉ siècle.

Après une courte représentation de scènes emblématiques, les participants pourront découvrir les coulisses du théâtre à travers plusieurs ateliers : initiation au jeu masqué, peinture de masques et découverte de l’escrime de théâtre avec des épées en bois, inspirée des combats de la Commedia dell’Arte. Une expérience ludique et immersive, ouverte aux enfants comme aux adultes.

Spectacle (10 min) et ateliers (30 min) :

Samedi : 14 h 45 et 16 h 15

Dimanche : 11 h, 14 h 30 et 16 h

Capacité des ateliers :

Initiation au jeu masqué : 6 participants par session

Peinture sur masque : 6 participants par session

Initiation à l’escrime de théâtre : 4 participants par session

Lieu : salle du rez-de-chaussée du château.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Chateau, 91940 Saint-Jean-de-Beauregard, France Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France +33160120001 http://www.domsaintjeanbeauregard.com Restaurée et entretenue avec passion par ses propriétaires, cette propriété familiale a conservé tout le charme et l’authenticité de son environnement du XVIIe siècle : un château meublé et toujours habité, le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France et un étonnant potager fleuri unique par sa diversité végétale et labellisé Jardin remarquable.

Les visites guidées de l’intérieur du château seront l’occasion de tomber sous le charme de sa décoration remarquablement préservée et des mises en scène florales réalisées avec les fleurs du jardin. En Essonne à 30 minutes au sud de Paris près des Ulis. Depuis Paris, A10 ou N118 direction Chartres et Saint-Jean de Beauregard RER B Orsay-Ville puis bus 0603.

Spectacle suivi d’ateliers participatifs autour de Molière

©