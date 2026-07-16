Jeux géants en bois, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard

Informations pratiques

Jeux géants en bois 19 et 20 septembre Château de Saint-Jean de Beauregard Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée, une sélection de grands jeux en bois traditionnels sera accessible en libre accès. Un espace convivial où familles et amis pourront partager un moment ludique dans le cadre exceptionnel du domaine.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Chateau, 91940 Saint-Jean-de-Beauregard, France Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France +33160120001 http://www.domsaintjeanbeauregard.com Restaurée et entretenue avec passion par ses propriétaires, cette propriété familiale a conservé tout le charme et l’authenticité de son environnement du XVIIe siècle : un château meublé et toujours habité, le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France et un étonnant potager fleuri unique par sa diversité végétale et labellisé Jardin remarquable.

Les visites guidées de l’intérieur du château seront l’occasion de tomber sous le charme de sa décoration remarquablement préservée et des mises en scène florales réalisées avec les fleurs du jardin. En Essonne à 30 minutes au sud de Paris près des Ulis. Depuis Paris, A10 ou N118 direction Chartres et Saint-Jean de Beauregard RER B Orsay-Ville puis bus 0603.

Jeux géants en bois

©Carole Desheulles