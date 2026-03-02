Fête des plantes L’Herberie de la Saulx Mognéville

Fête des plantes L’Herberie de la Saulx Mognéville samedi 1 août 2026.

L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01

2026-08-01

L’association L’Herberie et Cie propose sa traditionnelle fête des plantes annuelle sur le site de l’Herberie de la Saulx.

Au programme
– visites de la ferme végétale
– exposition et vente de produits locaux, marché artisanal et de producteurs
– animations autour des plantes et de la nature
– spectacles et ateliers
– expositions photo
– soirée repas (sur réservation) et concert

Informations et réservations sur notre site internet.

Entrée gratuite.Tout public
L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 6 72 17 35 50  contact@lherberiedelasaulx.fr

English :

The L’Herberie et Cie association holds its traditional annual plant festival at the Herberie de la Saulx.

The program includes
– tours of the plant farm
– exhibition and sale of local products, craft and producers’ market
– plant and nature-related activities
– shows and workshops
– photo exhibitions
– evening meal (reservation required) and concert

Information and reservations on our website.

Free admission.

