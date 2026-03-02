Fête des plantes L’Herberie de la Saulx Mognéville

Fête des plantes

L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’association L’Herberie et Cie propose sa traditionnelle fête des plantes annuelle sur le site de l’Herberie de la Saulx.

Au programme

– visites de la ferme végétale

– exposition et vente de produits locaux, marché artisanal et de producteurs

– animations autour des plantes et de la nature

– spectacles et ateliers

– expositions photo

– soirée repas (sur réservation) et concert

Informations et réservations sur notre site internet.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 6 72 17 35 50 contact@lherberiedelasaulx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The L’Herberie et Cie association holds its traditional annual plant festival at the Herberie de la Saulx.

The program includes

– tours of the plant farm

– exhibition and sale of local products, craft and producers’ market

– plant and nature-related activities

– shows and workshops

– photo exhibitions

– evening meal (reservation required) and concert

Information and reservations on our website.

Free admission.

L’événement Fête des plantes Mognéville a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE