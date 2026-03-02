Fête des plantes L’Herberie de la Saulx Mognéville
Fête des plantes L’Herberie de la Saulx Mognéville samedi 1 août 2026.
Fête des plantes
L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’association L’Herberie et Cie propose sa traditionnelle fête des plantes annuelle sur le site de l’Herberie de la Saulx.
Au programme
– visites de la ferme végétale
– exposition et vente de produits locaux, marché artisanal et de producteurs
– animations autour des plantes et de la nature
– spectacles et ateliers
– expositions photo
– soirée repas (sur réservation) et concert
Informations et réservations sur notre site internet.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
L’Herberie de la Saulx 11 Rue de Rippe Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 6 72 17 35 50 contact@lherberiedelasaulx.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The L’Herberie et Cie association holds its traditional annual plant festival at the Herberie de la Saulx.
The program includes
– tours of the plant farm
– exhibition and sale of local products, craft and producers’ market
– plant and nature-related activities
– shows and workshops
– photo exhibitions
– evening meal (reservation required) and concert
Information and reservations on our website.
Free admission.
L’événement Fête des plantes Mognéville a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE