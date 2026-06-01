Le parc des alternatives, Parc Chédeville, Mogneville

Le parc des alternatives Samedi 6 juin, 13h30 Parc Chédeville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Bienvenue à la 3ème édition du Parc des alternatives !

Une fête conviviale pour découvrir des alternatives écologiques tout en s’amusant !

Un événement festif et engagé

Après le succès des éditions précédentes, nous sommes ravis de vous convier à une nouvelle journée festive et pleine d’aventure, dans un lieu ressourçant et familial : le parc Chédeville. Le Parc des Alternatives revient avec une nouvelle programmation : des animations ludiques, des rencontres inspirantes et des astuces « écolonomiques ».

Associations, artisans, citoyens passionnés : tous se mobilisent pour vous proposer une expérience unique.

Rendez-vous le samedi 6 juin, à partir de 13h30 jusqu’à 18h30, au parc Chédeville

Entrée gratuite, restauration sur place (Buvette de bière bio « l’Ecol’aux mousses » STAND 21 et snacking).

Parc Chédeville 10 Rue de la Brêche 60140 Mogneville Mogneville 60140 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ccl-valleedoree.fr/cadre-de-vie-loisirs/parc-des-alternatives-2026 »}]

Un événement festif et engagé

Communauté de commune du Liancourtois