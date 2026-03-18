Randonnée la Cop’Rando

Mognéville Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Chaque année, la Cop’rando choisit une nouvelle commune comme point de départ permettant ainsi de profiter de la diversité des paysages et du patrimoine local. Cette année, c’est au tour de Mognéville d’accueillir cette édition.

Informations à venir…Tout public

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Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 6 74 58 47 81 si.pays.de.revigny@gmail.com

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English :

Each year, the Cop?rando chooses a new commune as its starting point, allowing visitors to enjoy the diversity of the local landscape and heritage. This year, it’s Mognéville’s turn to host the event.

More information to come…

L’événement Randonnée la Cop’Rando Mognéville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE